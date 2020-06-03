Теніс: US Open не планують переносити з Нью-Йорка

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу розглядають можливість внесення змін до регламенту проведення турнірів Grand Slam.

Крім цього, US Open не планують переносити з Нью-Йорка в інше місто США, повідомляє Тенісний портал України із посиланням на зарубіжні ЗМІ.

"Організатори US Open хочуть задіяти чартерні рейси, щоб доставити до Нью-Йорка тенісистів та членів їхніх команд. Гравців допускатимуть на рейс лише в разі наявності документа, що підтверджує негативний тест на коронавірус. Тенісистам щодня вимірюватимуть температуру і відстежуватимуть симптоми. Можуть також відмовитися від лінійних суддів. У цьому випадку їх замінить технологія Hawk-Eye, яка дає змогу визначити, перетнув м'яч лінію чи ні. Болбоїв можуть замінити дорослі співробітники. Турніру не переїжджатиме з Нью-Йорка в Індіан-Веллс або Майамі", - йдеться у повідомленні.

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Передбачається, що кваліфікація турніру розпочнеться 24 серпня, а матчі основної сітки - 31 серпня. Змагання, скоріш за все, пройдуть без глядачів на трибунах.

Фото: tennisua.org.