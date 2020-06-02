Марта Костюк виграла тенісний турнір UTF Ladies Invitational

17-річна Марта Костюк стала переможницею виставкового турніру UTF Ladies Invitational, що завершився сьогодні в Ірпені.

У фінальному поєдинку 17-річна киянка обіграла свою землячку 23-річну Маріанну Закарлюк - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

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Як інформувало агентство, спочатку тенісистки змагалися у двох групах. У півфіналі між досвідченою Лесею Цуренко і Закарлюк після 15 хвилин Цуренко знялася із гри через проблеми з ліктем. У другому поєдинку 1/2 фіналу Дар'я Лопатецька відмовилася від продовження боротьби з Костюк, відчувши біль у коліні.

Результати групових матчів Костюк: з Марією Берген - 6:3, 6:1, із Закарлюк - 6:2, 6:4, з Катериною Дятловою - 6:3, 6:1.

На фото: Марта Костюк/ftu.org.