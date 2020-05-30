Організатори турнірів у Берліні ведуть переговори з Федерером і Кербер

Організатори двох виставкових тенісних турнірів у Берліні сподіваються на участь в цих змаганнях Grand Slam швейцарця Роджера Федерера і Анжелік Кербер з Німеччини.

Матчі пройду 13-15 липня на траві і 17-19 липня - на харді. Зустрічі пройдуть без глядачів та лінійних суддів, повідомляє Bild на сторінці у Twitter.

"Ми ведемо переговори з двома переможцями змагань Grand Slam. Знаємо, що Роджер Федерер любить грати на траві. Ми не могли не запросити Анжелік. Я сподіваюся, що вона погодиться. Ми спілкуємося з гравцями по всьому світу, але потрібно враховувати й те, які подорожі стануть можливими у липні", - заявив один з організаторів Едвін Вайндорфер.

Раніше стало відомо про участь у берлінських турнірах Домініка Тіма, Олександра Зверєва, Ніка Кірьйоса, Янніка Сіннера, Еліни Світоліної, Юлії Гергес, Андреа Петкович, Кікі Бертенс.

На фото: Роджер Федерер/tennismash.com.