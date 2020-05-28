Профільне міністерство представило проект Стратегії розвитку фізкультури і спорту

Міністерство молоді та спорту України представило проект Стратегії розвитку фізичної культури і спорту в країні до 2028 року.

Стратегія передбачає три етапи, повідомляє пресслужба міністерства.

"Перший етап статегіі (2020-2022 роки) - визначення власних шляхів та затвердження плану дій, удосконалення нормативно-правової бази", - зазначається у повідомленні.

Другий етап (2023-2024) полягає в реалізації плану дій та упровадженні інновацій у сфері фізичної культури і спорту, а третій (2024-2028) передбачає підвищення конкурентоспроможності.

Мінмолодьспорту визначив п'ять векторів розвитку спорту і фізичної культури в країні.

Це - підвищення рівня фізичної активності, якісні зміни у спорті вищих досягнень, розвиток спортивної інфраструктури, діджиталізація сфери фізичної культури і спорту, а також оптимізація кадрового забезпечення.

Фото: ukrinform.ua.