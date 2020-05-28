НОК України продовжує програми фінансування суб’єктів олімпійського руху
Укрінформ
Національний олімпійський комітет (НОК) як громадська організація продовжує виконувати свої програми, надаючи постійну підтримку з позабюджетних джерел для суб’єктів олімпійського руху в Україні.
Як повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК, рішення про затвердження розподілу фінансової допомоги від НОК національним олімпійським федераціям та регіональним відділенням комітету згідно з рейтинговими показниками було прийняте сьогодні під час онлайн засідання Виконавчого комітету під головуванням президента НОК Сергія Бубки.
"Ця допомога особливо важлива сьогодні. Тому ми будемо належним чином продовжувати через федерації підтримувати наших спортсменів та тренерів, а через обласні осередки НОК сприяти розвитку олімпійського руху на місцях і поширенню олімпійських цінностей по всій Україні", - наголосив Сергій Бубка.
На фото: Сергій Бубка (http://noc-ukr.org).