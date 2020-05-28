НОК України продовжує програми фінансування суб’єктів олімпійського руху

Національний олімпійський комітет (НОК) як громадська організація продовжує виконувати свої програми, надаючи постійну підтримку з позабюджетних джерел для суб’єктів олімпійського руху в Україні.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК, рішення про затвердження розподілу фінансової допомоги від НОК національним олімпійським федераціям та регіональним відділенням комітету згідно з рейтинговими показниками було прийняте сьогодні під час онлайн засідання Виконавчого комітету під головуванням президента НОК Сергія Бубки.

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"Ця допомога особливо важлива сьогодні. Тому ми будемо належним чином продовжувати через федерації підтримувати наших спортсменів та тренерів, а через обласні осередки НОК сприяти розвитку олімпійського руху на місцях і поширенню олімпійських цінностей по всій Україні", - наголосив Сергій Бубка.

На фото: Сергій Бубка (http://noc-ukr.org).