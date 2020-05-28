Лунін розповів про своє майбутнє в “Ов’єдо”

Український воротар Андрій Лунін, орендований іспанським футбольним клубом “Ов’єдо” у мадридського “Реала”, розповів про своє майбутнє в клубі.

Андрій Лунін в інтерв’ю клубній пресслужбі, зокрема, зазначив, що залишиться в “Ов’єдо” до закінчення сезону і кожного дня наполегливо працює, готуючи себе до повернення в “Реал”.

“Зараз мені здається, що карантин минув дуже швидко. Втім, звісно, два місяці без футболу далися взнаки. Я багато працював, але тренування воротарів значно відрізняються від занять польових гравців.

Я залишуся в “Ов’єдо” до фактичного закінчення сезону-2019/20 і зроблю все можливе, аби допомогти команді зберегти прописку в Сегунді. Що далі? Усе залежить від “Реала”. Я кожного дня наполегливо працюю, готуючи себе до повернення до мадридського клубу”, - передає слова Луніна пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що 18 травня футболісти "Ов’єдо" розпочали заняття, які проходять згідно з протоколом третьої фази повернення до повноцінних тренувань після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Протягом десяти днів український воротар та його партнери повинні займатися групами по 10 футболістів у присутності тренерського штабу.

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Головний тренер "Ов’єдо" Хосе Анхель Зіганда повідомив, що сезон-2019/20 у Сегунді може поновитися 12 червня.

Фото: uaf.ua