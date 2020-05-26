Наставник іспанської команди Луніна назвав можливу дату поновлення сезону в Сегунді

Головний тренер іспанського футбольного клубу "Ов’єдо", за який на правах оренди з мадридського "Реала" виступає воротар збірної України Андрій Лунін, назвав можливу дату поновлення сезону у Сегунді.

Хосе Анхель Зіганда в інтерв’ю клубній пресслужбі, зокрема, зазначив, що сезон-2019/20 у Сегунді може поновитися 12 червня, але в такому випадку його команді потрібно тренуватися щонайменше два тижні у повному складі. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Зараз у нас є лише невеликі типові для передсезонної підготовки неприємності. Але, аби повернутися до матчів Сегунди 12 червня, нам необхідно працювати з усією групою футболістів одночасно щонайменше два тижні", - сказав Зіганда.

Нагадаємо, що 18 травня футболісти "Ов’єдо" розпочали заняття, які проходять згідно з протоколом третьої фази повернення до повноцінних тренувань після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Протягом десяти днів український воротар та його партнери повинні займатися групами по 10 футболістів у присутності тренерського штабу.

Фото: uaf.ua