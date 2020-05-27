Бундесліга: «РБ Лейпциг» не зміг обіграти «Герту»

«РБ Лейпциг» залишився на третьому місці.

В матчі 28-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «РБ Лейпциг» зіграв внічию на своєму полі з «Гертою» 2:2, повідомляє Укрінформ.

Один з претендентів на чемпіонський титул – «РБ Лейпциг» втратив важливі очки в домашньому матчі з «Гертою» - нічия 2:2. Гості вийшли вперед на 9-й хвилині після голу Груїча. Ще до перерви Клостерманн рахунок зрівняв.

З 63-ї хвилини господарі грали у меншості, вилучили Гальстенберга. Але навіть вдесятьох «РБ Лейпциг» вийшов вперед – м’яч забив Шик. Берлінці відігралися на 82-й хвилині – пенальті реалізував Піонтек.

В Бундеслізі впевнено лідирує «Баварія», яка набрала 64 очки. «Боруссія» (Дортмунд) друга - 57. На третьому місці залишився «РБ Лейпциг» - 55. Четверта позиція у «Байєра» - 53.

Нагадаємо, в центральному матчі 28-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» перемогла на виїзді «Боруссію» з Дортмунда 1:0.

Фото: kicker.de