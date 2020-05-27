Гендиректор "Шахтаря" підтвердив проведення домашніх матчів на "Олімпійському"

Генеральний директор донецького футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін підтвердив, що НСК "Олімпійський" в найближчі два місяці буде в розпорядженні клубу.

Сергій Палкін в ефірі програми "Футбол NEWS", зокрема, зазначив, що обом командам немає сенсу їхати на матч до Харкова, який в умовах адаптивного карантину проходитиме без глядачів.

"Ми гратимемо на "Олімпійському". Зараз ми укладаємо договір з НСК "Олімпійський". Думаю, все буде нормально. Матч із "Динамо" відбудеться там, тому що обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати при закритих трибунах, а потім знову всім повертатися.

Дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати це питання і відіграти в Києві. Хочемо всі наші домашні матчі до кінця сезону відіграти на "Олімпійському", - передає слова Палкіна Tribuna.com.

Як повідомлялося, УПЛ та УАФ офіційно підтвердили, що УПЛ поновиться 30 травня. Матч 24 туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" зіграють 31 травня. Він розпочнеться о 17.00.

Фото: ФК "Шахтар"