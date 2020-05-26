Розклад 24-го туру УПЛ: «Шахтар» і «Динамо» зіграють 31 травня в 17:00
Укрінформ
Центральний матч туру планують зіграти у Києві на НСК «Олімпійський».
Українська прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала розклад матчів 24-го туру УПЛ.
30 квітня, неділя
«Колос» - «Десна» 14:00
«Олександрія» - «Зоря» 17:00
«Дніпро-1» - «Олімпік» 17:00
31 травня, понеділок
«Ворскла» - «Львів» 14:00
«Карпати» - «Маріуполь» 14:00
«Шахтар» - «Динамо» 17:00
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» прийматиме «Динамо» у Києві на НСК «Олімпійський».
Нагадаємо, УПЛ та УАФ офіційно підтвердили, що УПЛ поновиться 30 травня.
Після 23-х турів в УПЛ лідирує «Шахтар», який випереджає «Зорю» на 13 очок. «Динамо» замикає трійку лідерів, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.
Фото: Укрінформ