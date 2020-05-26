Розклад 24-го туру УПЛ: «Шахтар» і «Динамо» зіграють 31 травня в 17:00

Центральний матч туру планують зіграти у Києві на НСК «Олімпійський».

Українська прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала розклад матчів 24-го туру УПЛ.

30 квітня, неділя

«Колос» - «Десна» 14:00

«Олександрія» - «Зоря» 17:00

«Дніпро-1» - «Олімпік» 17:00

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31 травня, понеділок

«Ворскла» - «Львів» 14:00

«Карпати» - «Маріуполь» 14:00

«Шахтар» - «Динамо» 17:00

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» прийматиме «Динамо» у Києві на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, УПЛ та УАФ офіційно підтвердили, що УПЛ поновиться 30 травня.

Після 23-х турів в УПЛ лідирує «Шахтар», який випереджає «Зорю» на 13 очок. «Динамо» замикає трійку лідерів, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.

Фото: Укрінформ