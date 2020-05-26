УПЛ офіційно поновиться 30 травня
Укрінформ
Останній тур планують зіграти 19 липня.
Прем'єр-ліга і Українська асоціація футболу офіційно підтвердили, що УПЛ поновиться 30 травня.
Останній тур, 32-й, планують зіграти 19 липня, плей-офф за путівку в Лігу Європи - 25 і 29 липня.
Півфінальний матч Кубка України «Динамо» - «Минай» попередньо відбудеться 27 червня, «Ворскла» - «Маріуполь» - 28 червня.
Нагадаємо, всі футбольні змагання в Україні призупинили в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Після 23-х турів в УПЛ лідирує «Шахтар», який випереджає «Зорю» на 13 очок. «Динамо» замикає трійку лідерів, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.
Фото: Укрінформ