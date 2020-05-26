МОЗ дозволило УПЛ відновити футбольні матчі УПЛ 30 травня

МОЗ дозволило УПЛ відновити футбольні матчі УПЛ 30 травня

Укрінформ
Виконком Української асоціації футболу (УАФ) отримав від Міністерства охорони здоров'я України лист з дозволом відновити матчі Прем'єр-ліги 30 травня.

Про це 26 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook президент УАФ Андрій Павелко. 

"Прошу членів виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань", - написав Павелко.

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Нагадаємо, поєдинки в УПЛ призупинили через пандемію коронавірусу після 23 туру. Згідно з календарем, у 24-у турі лідер - донецький "Шахтар" має приймати київське "Динамо". Повідомлялося, що матч пройде в Києві.

Фото: komandaonline.

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