МОЗ дозволило УПЛ відновити футбольні матчі УПЛ 30 травня

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) отримав від Міністерства охорони здоров'я України лист з дозволом відновити матчі Прем'єр-ліги 30 травня.

Про це 26 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

"Прошу членів виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня і затвердити календар змагань", - написав Павелко.

Нагадаємо, поєдинки в УПЛ призупинили через пандемію коронавірусу після 23 туру. Згідно з календарем, у 24-у турі лідер - донецький "Шахтар" має приймати київське "Динамо". Повідомлялося, що матч пройде в Києві.

Фото: komandaonline.