"Динамо" подовжило оренду своїх футболістів до кінця сезону

Столичний футбольний клуб "Динамо" повідомив про подовження до кінця сезону всіх орендних договорів з іншими клубами відносно гравців, які належать киянам.

Про це повідомляє пресслужба динамівців.

"У зв'язку із подовженням термінів сезону-2019/2020 орендні угоди гравців, контракти яких належать клубу і які на правах оренди виступають за інші команди, діятимуть до завершення поточного сезону. Футболісти "Динамо", орендні угоди яких закінчуються у червні, дограють за клуби, за які вони виступають на правах оренди, до кінця сезону-2019/2020, після чого по кожному гравцю прийматиметься рішення про продовження терміну оренди або повернення в "Динамо", - зазначається у повідомленні.

Футболісти "Динамо", які грають за клуби УПЛ на правах оренди: Сергій Булеца, Владсілав Супряга (обидва - "Дніпро-1"), Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик (обидва - "Зоря"), Владислав Дубінчак ("Карпати"), Євген Смирний ("Колос"), Роман Вантух ("Олександрія"), Микита Кравченко ("Олімпік").

Фото: fcdynamo.kiev.ua.