Став відомий суперник "Динамо" у другому контрольному матчі

Футболісти київського "Динамо" проведуть другий спаринг після виходу з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Суперником киян команди стане донецький "Олімпік", повідомляє пресслужба УАФ.

Матч розпочнеться 27 травня, о 14.00. Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського без глядачів на трибунах.

У першому товариському поєдинку динамівці розійшлися нульовою нічиєю зі львівським "Рухом".

Цього ж дня на тренувальній базі "Святошин" під Києвом проведе контрольний мат і лідер чемпіонату УПЛ "Шахтар". Донеччани об 11.00 зустрінуться зі столичним клубом "Оболонь-Бровар".

Фото: dynamo.kiev.ua.