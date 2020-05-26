Став відомий суперник

Став відомий суперник "Динамо" у другому контрольному матчі

Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" проведуть другий спаринг після виходу з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Суперником киян команди стане донецький "Олімпік", повідомляє пресслужба УАФ. 

Матч розпочнеться 27 травня, о 14.00. Гра пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського без глядачів на трибунах.

У першому товариському поєдинку динамівці розійшлися нульовою нічиєю зі львівським "Рухом".

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Цього ж дня на тренувальній базі "Святошин" під Києвом проведе контрольний мат і лідер чемпіонату УПЛ "Шахтар". Донеччани об 11.00 зустрінуться зі столичним клубом "Оболонь-Бровар".

Фото: dynamo.kiev.ua.

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