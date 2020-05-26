Ярмоленко у "Вест Гемі" працює без вихідних

Вже кілька днів атакувальний футбольний хавбек національної збірної України Андрій Ярмоленко тренується у складі англійського "Вест Хему", який поновив підготовку після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Команда з Лондона перед поверненням до звичайних тренувань нині працює без вихідних, повідомляє пресслужба УАФ. Читайте також: Клуби АПЛ хочуть відтермінувати поновлення сезону на кінець червня "Триває перша фаза підготовки. Футболісти приїжджають і їдуть із бази Rush Green у власних тренувальних комплектах форми. Тобто відвідувати роздягальні та душові поки що заборонено", - зазначається у повідомленні. Фото: whufc.com.