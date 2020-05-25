Матч «Шахтар» - «Динамо» зіграють 31 травня в Києві - ЗМІ

«Шахтар» дограватиме усі домашні матчі в Києві, а не в Харкові.

Матч 24-го туру УПЛ «Шахтар» - «Динамо» зіграють 31 травня в Києві на НСК «Олімпійський», повідомляє Telegram-канал Шах і Шах.

Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що готовий надати стадіон «Шахтарю», якщо «гірники» дограватимуть домашні матчі сезону в Києві, а не в Харкові.

Сьогодні українські ЗМІ повідомили, що чемпіонат України поновиться 30 травня, але остаточне рішення ще прийматиме виконавчий комітет УАФ.

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Нагадаємо, всі футбольні змагання в Україні призупинили в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Після 23-х турів в УПЛ лідирує «Шахтар», який випереджає «Зорю» на 13 очок. «Динамо» замикає трійку лідерів, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.

Фото: Укрінформ