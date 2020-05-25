Поновлення УПЛ 30 травня ще повинен затвердити виконком УАФ

Виконком УАФ відбудеться у вівторок 26 травня.

Поки немає гарантій, що футбольний чемпіон в УПЛ поновиться 30 травня, повідомляє FootballHub.

Остаточне рішення повинні затвердити на засіданні виконкому Української асоціації футболу (УАФ), яке відбудеться 26 травня.

Раніше повідомлялося, що поновлення УПЛ перенесли на 6 червня через процес узгодження з МОЗ збільшення квоти людей на стадіоні з 50 до 200 осіб. Саме це питання стане головним на засіданні.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ