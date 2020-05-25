Українська футбольна Прем'єр-ліга поновиться 30 травня

Чемпіонат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги (УПЛ), який призупинили через пандемію коронавірусу, поновиться вже 30 травня.

Про це повідомляє "Футбол news".

Раніше передбачалося, що рестарт УПЛ перенесуть на 6 червня, оскільки не всі команди встигають провести тести. Пізніше з'явилася інформація, що перенесення пов'язане з процесом узгодження з МОЗ збільшення квоти людей на стадіоні.

У турнірній таблиці УПЛ зіграно 23 тури. Упевнено лідирує донецький "Шахтар" (59 очок), який на 13 пунктів випереджає луганську "Зорю" та київське "Динамо".

Нагадаємо, що першість України у Другій лізі завершили достроково, а відносно Першої ліги питання ще не вирішили.

Фото: upl.ua.