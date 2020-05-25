Каштру: "Шахтар" буде повністю готовий до першого офіційного матчу

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував результат товариського поєдинку проти львівського "Руха" (4:1).

За словами наставника донеччан, футболісти його команда буде повністю готова до першого офіційного матчу у сезоні, який призупинили через пендемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Приємно повернутися до змагань, адже ми не грали понад два місяці. Але матч з "Рухом" показав, що ми у хорошому стані. До першого офіційного поєдинку є час, і ми виглядатимемо ще краще. Цілі на сезон незмінні: стати чемпіонами України і провести хорошу кампанію у Лізі Європи. "Шахтар" для цього дуже наполегливо працював. Вимушена пауза внесла корективи, але останні два тижні ми працювали разом і відпрацьовували багато речей. Думаю, до першого офіційного матчу футболісти повністю підготуються, "Шахтар" буде на високому рівні і покаже відмінну гру. З такими очікуваннями підходимо до першого офіційного поєдинку", - заявив Каштру.

Нагадаємо, "Шахтар" упевнено лідирує у турнірі таблиці української Прем'єр-ліги. У першому матчі 1/8 фіналу розіграшу Ліги Європи УЄФА український клуб переміг у гостях німецький "Вольфсбург" - 2:1.

Фото: shakhtar.com.