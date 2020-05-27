Цітаїшвілі оцінив готовність "Динамо" до гри з донецьким "Шахтарем"

Хавбек київського футбольного клубу "Динамо" Георгій Цітаїшвілі оцінив готовність команди до гри з донецьким "Шахтарем".

Автор дубля у сьогоднішньому товариському матчі з донецьким "Олімпіком» (2:0), в коментарі клубній пресслужбі, зокрема, зазначив, що наразі команда ще не на 100% відновилася після тривалої паузи через карантин, але до гри з "Шахтарем" ще підготується.

"Не сказав би, що ми готові на 100 відсотків, але у нас ще є час, щоб підготуватися до гри з "Шахтарем". Ми розраховували, що матч буде 6 червня, але склалося інакше, так що ми готуємося. Проведені сьогодні на поле 30 хвилин не відчувалися, все було нормально. Думаю, і 90 хвилин не відчуємо, нас підготували добре.

А що стосується моєї майстерності, то що я вмію, то і показав. Може, іноді мені не вистачало часу, іноді не виходило. Можливо, сьогодні був мій день і все вдалося", - сказав Цітаїшвілі.

Також хавбек розповів про стан свого здоров'я після пошкодження, черз яке він пропустив минулу гру.

"Ми розраховували, що я довше буду проходити лікування, тому що я навіть не міг розгорнутися. Але до тренувального процесу повернувся вчора, а сьогодні зіграв. Пропустив шість днів", - зазначив він.

Як повідомлялося, футболісти київського "Динамо" перемогли 27 травня донецький "Олімпік" у контрольному матчі з рахунком 2:0. Обидва мʼячі на столичному стадіоні имені Валерія Лобановського забив хавбек Георгій Цітаїшвілі - на 2-й та 4-й хвилинах.

Матч 24 туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" зіграють 31 травня в Києві на НСК "Олімпійський",

Фото: ФК "Динамо"