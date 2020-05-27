"Динамо" обіграло "Олімпік" у контрольному футбольному матчі

Футболісти київського "Динамо" перемогли 27 травня донецький "Олімпік" у контрольному матчі - 2:0.

Обидва мʼячі на столичному стадіоні имені Валерія Лобановського забив хавбек Георгій Цітаїшвілі - на 2-й та 4-й хвилинах, повідомляє Укрінформ.

Команди провели гру у скороченому форматі - 2 тайми по 30 хвилин.

У першому контрольному поєдинку підопічні Олексія Михайличенка розійшлися нульовою нічиєю зі львівським "Рухом".

31 травня кияни у 24-у турі чемпіонату України зіграють проти донецького "Шахтаря". Зустріч розпочнеться о 17.00 на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, у турнірній таблиці УПЛ з 59-ма очками упевнено лідирує "Шахтар". На 13 пунктів менше мають луганська "Зоря" та київське "Динамо".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.