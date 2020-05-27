"Шахтар" упевнено переміг "Оболонь-Бровар" у контрольній грі

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли у середу першоліговий столичний клуб "Оболонь-Бровар" - 4:0.

Мʼячі на тренувальній базі "Святошин" під Києвом забили Алан Патрик (9-та хвилина), Марлос (21), Маркос Антоніо (75) і Тете (76), повідомляє Укрінформ.

У першому контрольному поєдинку підопічні Луїша Каштру кілька днів тому обіграли львівський "Рух" - 4:1.

Нагадаємо, що "Шахтар" упевнено лідирує у чемпіонаті УПЛ, на 13 очок випереджаючи луганську "Зорю" та київське "Динамо".

У 24-у турі команда 31 травня має зіграти якраз проти динамівців. Зустріч розпочнеться о 17.00 на НСК "Олімпійський".

Читайте також: УПЛ офіційно поновиться 30 травня

"Динамо", у свою чергу, сьогодні о 14.00 зустрінеться у спарингу з іншою донецькою командою - "Олімпіком".

Фото: shakhtar.com.