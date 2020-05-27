УПЛ: футбол по протоколу

200 осіб на стадіоні, ПЛР-тести, маски і жодних рукостискань.

Міністерство охорони здоров’я України дозволило відновити футбольний чемпіонат в УПЛ з 30 травня. Також профільне відомство надало УАФ перелік тимчасових рекомендацій про те, як в умовах карантину гратимуть футбольні матчі.

Насамперед, потрібно зауважити, що в усіх восьми областях та місті Києві, де базуються клуби УПЛ, запущено другу хвилю виходу з карантину. А це значить можна проводити спортивні змагання. Втім, епідеміологічна ситуація може погіршитись. Тому не дивуймося, якщо почнуть переносити матчі в якомусь певному місті чи регіоні.

Отже, як тепер дограватимуть чемпіонат в Україні. По-перше, кожен клуб організовує ПЛР-тестування команди та арбітрів (ймовірно, їх тестуватимуть коштом клубів-господарів) кожні 14 днів. Раніше думали проводити тести перед кожним матчем, але потім пішли клубам назустріч з міркувань економії.

По-друге, якщо виявлять позитивний результат або підозру на інфікування у футболіста або працівника клубу, то вони йдуть на самоізоляцію мінімум на тиждень. Від умови, що в такому випадку на 14-денний карантин піде вся команда, відмовились.

По-третє, УАФ домовилась із МОЗ про дозвіл на час карантину проводити футбольні матчі за участі 200 осіб, а не 50, як було раніше. Також на такому матчі не повинно бути неповнолітніх осіб та осіб віком понад 60 років. Остання рекомендація забороняє приходити на матчі багатьом керівникам та працівникам клубів, адже серед них достатньо людей, яким більше 60 років. Скажімо, відтепер на матчі «Динамо» не пускатимуть 61-річного президента клубу Ігоря Суркіса.

Читайте також: УПЛ офіційно поновиться 30 травня

Серед інших вимог є, зокрема, і такі:

- на території стадіону (окрім поля) всі учасники матчу повинні бути в масках або респіраторах;

- прибувати на стадіон команди повинні в різний час;

- в одному приміщення учасники матчу розташовуються так, щоб виконати норму «одна людина на 10 кв. м.»;

- усім учасникам матчу на стадіоні міряють температуру;

- на поле команди виходять не організовано усім складом, а окремо, в різний час, без супроводу дітей, загального шикування та рукостискань;

- прес-конференції варто проводити у віртуальному режимі;

- обидві команди та офіційні особи матчу залишають стадіон окремо;

- дезінфекція робочих приміщень, наявність антисептиків в кожному з них, персональні пляшки з напоями, заборона обмінюватись особистими речами.

Подібні норми і рекомендації успішно працюють в чемпіонаті німецької Бундесліги. Дисципліновані німці не допускають скупчення людей і слідкують за дотриманням соціальної дистанції на аренах. Подивимось, як нові правила приживуться у нас. А тим часом, вже в неділю, 31 травня, о 17:00 нас чекає суперматч «Шахтар» - «Динамо». Хай і без глядачів, зате на поле одразу вийдуть найкращі.

Фото: Укрінформ

Святослав Василик, Київ