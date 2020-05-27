Командний чемпіонат із тенісу у США збільшить призовий фонд і пройде з глядачами

Організатори тенісного командного турніру World Team Tennis у США збільшили призовий фонд і не планують проводити його без глядачів.

Змагання мають відбутися в Західній Вірджинії 12 липня - 2 серпня. Про це повідомляє БТУ з посиланням на пресслужбу турніру.

Таким чином, організатори World Team Tennis цьогоріч відійдуть від традиційного регламенту, при якому матчі грають у різних містах США.

Також цьогоріч командний чемпіонат значно збільшив свій призовий фонд - до $5 мільйонів (+1,5 млн у порівнянні з минулим сезоном).

Матчі проводитимуть із глядачами - по 500 осіб на кожному поєдинку.

У командних змаганнях можуть взяти участь американки Софія Кенін і Слоан Стівенс.

Фото: WTT