Монфіс: Слід провести "Ролан Гаррос", аби подарувати людям щастя

Дев'ята "ракетка" світу Гаель Монфіс прокоментував можливість проведення в Парижі Відкритого чемпіонату Франції у вересні-жовтні нинішнього року.

Французький тенісист заявив, що сам факт проведення "Ролан Гаррос" подарує щастя уболівальникам, повідомляє Tennisactu.net.

"Ролан Гаррос" - мій улюблений турнір. Тут я зустрічаюся з усією родиною, з друзями. Французькі спортсмени робитимуть усе, аби турнір відбувся. Хоча у жовтні трохи прохолодно, було б цікаво зіграти матчі під дахом, за штучного освітлення. Якщо теніс повернеться, це буде великою гордістю для нас. А якщо на трибунах буде 5-10 тисяч уболівальників, то тим більше. Але, думаю, навіть без глядачів на трибунах ми отримуватимемо енергію від телеглядачів. Головне - провести турнір, щоб подарувати людям щастя", - сказав Монфіс.

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Нагадаємо, тенісні турніри ATP, WTA і ITF припинили через пандемію коронавірусу на початку березня і не поновлять як мінімум до початку серпня. Старт змагань Grand Slam "Ролан Гаррос" в Парижі перенесли орієнтовно на 27 вересня.

Фото: Twitch Gaël Monfils.