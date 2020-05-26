"Мілан" повідомив про травму Ібрагімовича

Стали відомі подробиці травми нападника італійського футбольного клубу "Мілан", яку він отримав під час тренування 25 травня.

38-річний шведський футболіст пошкодив гомілку і пройде повторне обстеження за десять днів. Про це повідомляє пресслужба ФК "Мілан".

"Златан Ібрагімович на вчорашньому тренуванні повідомив про біль у підошовній м'язі його правої гомілки. Ахілове сухожилля абсолютно не пошкоджено. Контрольну експертизу проведуть за 10 днів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Златан Ібрагімович - 18-й в історії Ліги чемпіонів УЄФА за співвідношенням матчів і голів за версією порталу GiveMeSport. У 120 матчах він забив 48 м'ячів. Українець Андрій Шевченко, який виступав за київське "Динамо", "Мілан" і "Челсі", розташувався у цьому рейтингу на 12 позиції – забив 48 м'ячів у 100 матчах. А очолює рейтинг капітан "Барселони" Ліонель Мессі, в активі якого 114 голів у 141 матчі.

У сезоні-2019/20 Ібрагімович провів 10 матчів за "Мілан", забив 4 м'ячі й зробив одну результативну передачу.

Фото: acmilan.com