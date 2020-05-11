Футбол: Ібрагімович повернувся до Італії і проведе два тижні на карантині

Форвард італійського футбольного клубу "Мілан" Златан Ібрагімович прилетів до Італії.

38-річний швед проведе два тижні на карантині і потім зможе тренуватися з командою, повідомляє "Спорт-Експрес".

Нападник повернувся на батьківщину і тренувався зі стокгольмським "Хаммарбю" після призупинення серії А через пандемію коронавірусу. У Швеції дозволені масові заходи до 50 осіб.

У сезоні-2019/20 Ібрагімович провів 10 матчів за "Мілан", забив 4 м'ячі і зробив одну результативну передачу.

На фото: Златан Ібрагімович.