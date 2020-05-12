Андрій Шевченко - 12-й в історії Ліги чемпіонів УЄФА за співвідношенням матчів і голів

Портал GiveMeSport опублікував рейтинг кращих нападників в історії футбольної Ліги чемпіонів у співвідношенні кількості проведених зустрічей і забитих м'ячів.

Перше місце в рейтингу посів капітан "Барселони" Ліонель Мессі, в активі якого 114 голів в 141 матчі (середній показник - 0,81 голи за гру), інформує сайт видання.

Другим став екс-нападник "Манчестер Юнайтед" і мадридського "Реала" Руд ван Ністелрой (0,77 гола за матч). Третє місце посів форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду (0,76).

Українець Андрій Шевченко, який виступав за київське "Динамо", "Мілан" і "Челсі", в 100 матчах забив 48 м'ячів (0,48). Це - 12-й результат.

Топ-25 рейтингу:

1. Ліонель Мессі - 114 голів / 141 матч (0,81 гола за гру);

2. Руд ван Ністелрой - 56/73 (0,77);

3. Кріштіану Роналду - 128/169 (0,76);

4. Роберт Левандовскі - 64/86 (0,74);

5. Неймар - 35/57 (0,61);

6. Філіппо Індзагі - 46/81 (0,57);

7. Едінсон Кавані - 35/62 (0,56);

8. Серхіо Агуеро - 39/71 (0,55);

9. Карім Бензема - 64/119 (0,54);

10. Рауль - 71/142 (0,5);

11. Давид Трезеге - 29/58 (0,5);

12. Андрій Шевченко - 48/100 (0,48);

13. Дідьє Дрогба - 44/92 (0,48);

14. Рой Макай - 29/61 (0,48);

15. Алессандро дель П'єро - 44/89 (0,47);

16. Тьєррі Анрі - 50/112 (0,45);

17. Патрік Клюйверт - 29/71 (0,41);

18. Златан Ібрагімович - 48/120 (0,40);

19. Томас Мюллер - 44/111 (0,4);

20. Самюель Ето'о - 30/78 (0,38);

21. Фернандо Морієнтес - 33/93 (0,35);

22. Вейн Руні - 30/85 (0,35);

23. Кака - 30/86 (0,35);

24. Арьєн Роббен - 31/110 (0,28);

25. Райан Гіггз - 28/145 (0,19).

Фото: AFP.