З часом Шевченко очолить топ-клуб Європи – Штанге

Бернд Штанге пророкує Шевченку велике майбутнє в якості тренера.

Колишній тренер «Дніпра» німець Бернд Штанге в інтерв'ю Trbuna.com розповів про майбутнє головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

«Він провів неймовірну роботу як молодий тренер збірної України. Але це лише початок. Думаю, з часом він очолить один з топ-клубів Європи - «Реал», «Барселону» або «Челсі». Я вірю в його потенціал. Це підказує мені мій тренерський досвід», - сказав Штанге.

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Нагадаємо, німець Бернд Штанге в 1995-96 роках працював головним тренером «Дніпра». Він став першим іноземним тренером в історії українського футболу. Під керівництвом Штанге «Дніпро» двічі виграло «бронзу» і вийшло у фінал Кубка України.

Фото: Укрінформ