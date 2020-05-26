Воротар клубу АПЛ, у якого виявили коронавірус, розповів, де міг заразитися

Воротар футбольного клубу АПЛ "Борнмут" Аарон Рамсдейл здав позитивний тест на коронавірус.

Аарон Рамсдейл проаналізував свої останні кілька днів до тесту і прийшов до висновку, що міг заразитися у магазині.

"Всі ці дні я намагався зрозуміти, як відбулося зараження. Минулого понеділка, до того як ми почали тренуватися, я здав негативний тест.

Минулого тижня я робив звичайні речі, ходив до супермаркету і заправляв на заправці свою машину. Як тільки вірус потрапляє до організму, він має одразу виявитися у крові. Але це було явно не так [після першого тесту], і пройшло два дні між двома тестами, коли я заразився вірусом. Я був так само обережний, як і раніше, під час карантину, і, здається, я зловив його під час відвідування магазину", - передає слова Рамсдейла Skysports.

Таким чином, Аарон Рамсдейл став одним із двох гравців клубів АПЛ, що отримали позитивний результат на коронавірус у другому раунді тестування. Наразі 22-річний воротар відчуває себе добре, хвороба проходить безсимптомно.

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Як повідомлялося, нинішній розіграш АПЛ через пандемію коронавірусу був призупинений в середині березня. Очікується, що сезон відновиться в середині червня. Матчі проходитимуть без глядачів на трибунах і, швидше за все, на нейтральних стадіонах.

Лідирує в турнірній таблиці."Ліверпуль". Друге місце посідає "Манчестер Сіті", його відставання від лідера становить 25 очок.

Фото: skysports.com