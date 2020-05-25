Став відомий розклад змагань на показовому турнірі UTF Ladies Invitational в Ірпені

Став відомий розклад змагань на показовому турнірі UTF Ladies Invitational, який стартує завтра, 26 травня, в Ірпені.

Змагання проходитимуть у Тенісному центрі ФТУ. Про це повідомляє БТУ.

Розклад матчів першого дня змагань

Група В. Надія Кіченок - Маріанна Закарлюка, Марта Костюк - Марія Берген

Група А. Леся Цуренко - Вікторія Петренко, Людмила Кіченок - Дар'я Лопатецкая

Початок ігрового дня - о 10.00.

Як повідомлялося, Федерація тенісу України з метою поновлення змагального процесу в умовах послаблення карантину через пандемію коронавірусу планує провести два турніри для провідних гравців – UTF Invitational. Заплановані змагання для жінок та чоловіків, у яких візьмуть участь по 8 тенісистів, пройдуть в одиночному розряді.

Турніри проходитимуть протягом 5 днів – три дні груповий етап (по чотири матчі), потім півфінали та фінал.

Фото: facebook/Федерація Тенісу України