Федерація тенісу України проведе два турніри для провідних гравців – UTF Invitational
Заплановані змагання для жінок та чоловіків, у яких візьмуть участь по 8 тенісистів, пройдуть в одиночному розряді. Про це повідомляє пресслужба ФТУ.
Формат – аналогічний професійним підсумковим чемпіонатам WTA і ATP. Учасників розділять за рейтингом та жеребкуванням на дві групи, з яких у півфінальну стадію вийдуть по два найкращі гравці. Переможці 1/2 турніру розіграють фінал.
Турніри проходитимуть протягом 5 днів – три дні груповий етап (по чотири матчі), потім півфінали та фінал.
Турнір UTF Ladies Invitational розпочнеться вже 26 травня.
У змаганнях, які проходитимуть у Тенісному центрі ФТУ, візьмуть участь: Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Дар’я Лопатецька, Маріанна Закарлюк, Вікторія Петренко і Марія Берген.
Початок матчів - о 10.00.
Змагання проводитимуться з дотриманням всіх вимог безпеки, пов’язаних з унеможливленням поширення COVID-19, у тому числі – без глядачів, але ФТУ організує пряму трансляцію з турнірів.
Фото: facebook/Федерація Тенісу України