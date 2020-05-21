Федерація тенісу України проведе два турніри для провідних гравців – UTF Invitational

Федерація тенісу України з метою поновлення змагального процесу в умовах послаблення карантину через пандемію коронавірусу планує провести два турніри для провідних гравців – UTF Invitational.

Заплановані змагання для жінок та чоловіків, у яких візьмуть участь по 8 тенісистів, пройдуть в одиночному розряді. Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

Формат – аналогічний професійним підсумковим чемпіонатам WTA і ATP. Учасників розділять за рейтингом та жеребкуванням на дві групи, з яких у півфінальну стадію вийдуть по два найкращі гравці. Переможці 1/2 турніру розіграють фінал.

Турніри проходитимуть протягом 5 днів – три дні груповий етап (по чотири матчі), потім півфінали та фінал.

Турнір UTF Ladies Invitational розпочнеться вже 26 травня.

У змаганнях, які проходитимуть у Тенісному центрі ФТУ, візьмуть участь: Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Дар’я Лопатецька, Маріанна Закарлюк, Вікторія Петренко і Марія Берген.

Початок матчів - о 10.00.

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Змагання проводитимуться з дотриманням всіх вимог безпеки, пов’язаних з унеможливленням поширення COVID-19, у тому числі – без глядачів, але ФТУ організує пряму трансляцію з турнірів.

Фото: facebook/Федерація Тенісу України