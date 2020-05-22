"Минай" програв "Львову" у контрольному футбольному матчі
Зустріч пройшла на на стадіоні села Минай, що під Ужгородом. Перемогу львів'янам на 85-й хвилині приніс Ренан Олівейра, повідомляє Укрінформ.
Відповідно до обмежень, що діють в Україні, поєдинок проходив без глядачів із дотриманням медичних рекомендацій.
Цікаво, що у трьох попередніх зустрічах цих команд перемогу святкували закарпатці.
Нагадаємо, нинішнього року футболісти "Миная" зуміли вийти до півфіналу Кубка України, де зіграють з київським "Динамо".
Офіційний футбольний сезон в українській Прем'єр-лізі, який призупинили через пандемію коронавірусу, може поновитися 6 червня. Після 23-х турів лідирує "Шахтар", у якого 59 очок. Перевага донеччан над луганською "Зорею" та київським "Динамо" становить 13 пунктів.
Фото: facebook.com/FC-Minaj.