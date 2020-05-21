ФІБА оновила календар змагань із баскетболу 3х3

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) внесла зміни в міжнародний календар змагань із баскетболу 3х3.

За новим рішенням ФІБА офіційні змагання з баскетболу 3х3, які у березні зупинили через пандемію коронавірусу, не почнуться раніше серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відтак ФІБА перенесла деякі з раніше запланованих змагань. Олімпійські кваліфікації з баскетболу 3х3 перенесено на 2021 рік, як і самі Ігри в Токіо.

На сезон 2020 року скасовано проведення чотирьох етапів Світового туру 3х3 (Прага, Лозанна, Лос-Анджелес, Нанкін). Також скасовано змагання Ліги націй U-23, кваліфікаційні турніри континентальних чемпіонатів різних зон, континентальні чемпіонати U-17 разом з кваліфікаційними турнірами.

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ФІБА сподівається повернути змагання з баскетболу 3х3 у різних турнірах до кінця 2020 року та за потреби - в січні 2021 року.