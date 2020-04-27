Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) заморозила рейтинг з баскетболу 3х3 в усіх вікових категоріх, серед гравців, команд та національних федерацій.

Як повідомляє ФБУ, рейтингові бали припинено нараховувати з 1 квітня. Саме в квітні зазвичай стартує новий сезон у баскетболі 3х3. Однак через пандемію коронавірусу ФІБА зупинила всі змагання в світі.

Рейтинг ФІБА з баскетболу 3х3 засновується на дев'яти кращих результатах гравців за останні 12 місяців.

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Нині у загальному рейтингу національних федерацій з баскетболу 3х3 Україна посідає 16-те місце в світі.