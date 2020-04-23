Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) перенесла один з наймасовіших турнірів з баскетболу 3х3 - FIBA Open 2020.

Замість 20-21 червня змагання в швейцарському містечку Мес мають відбутися 5-6 вересня, повідомляє ФБУ.

Ці змагання є одними з наймасовіших у баскетболі 3х3. У них беруть участь понад 12 категорій. Наймолодші учасники виступають у категорії 5-7 років. Також у них виступають гравці спеціальної Олімпіади, гравці на візках, сімейні та змішані команди.

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Нагадаємо, у березні ФІБА зупинила всі змагання в світі через пандемію коронавірусу.

Фото: fiba.basketball.