В Україні стартує кіберчемпіонат з баскетболу

Перший в історії українського баскетболу турнір з гри NBA 2K20 розпочнеться 17 квітня.

Вже у найближчу п'ятницю (17 квітня) до вболівальників повертається Суперліга Парі-Матч. Баскетбол України адаптується до нової реальності і представляє перший в історії кіберчемпіонат.

Турнір вже викликав великий інтерес, адже за титул першого чемпіона боротимуться 12 топових українських баскетболістів. Зірковий склад турніру наступний: Ігор Бояркін («Харківські Соколи»), Олександр Липовий («Промітеас», Греція), Артем Пустовий («Барселона», Іспанія), Ісуф Санон («Дніпро»), Максим Закурдаєв («Дніпро»), Роман Новіков («Одеса»), Олександр Кобець («Черкаські Мавпи»), Юрій Кондраков («Київ-Баскет»), Олександр Антипов («Прометей»), В'ячеслав Петров («Київ-Баскет»), Вадим Прокопенко («Одеса»), Андрій Кожем'якін («Запоріжжя»).

Перед стартом змагань, аналітики Parimatch надали свій прогноз як на результати групового етапу, так і на переможця турніру.

На думку експертів, у грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4 найбільше шансів на успіх матиме представник БК «Запоріжжя» Андрія Кожем'якіна, який зіграє за «Даллас Маверікс» - 36%. Його основними конкурентами будуть Олександр Антипов («Прометей»/«Філадельфія 76ерс»), Юрій Кондраков («Київ-Баскет»/«Юта Джаз»), Роман Новіков («Одеса»/«Нью-Орлеан Пеліканс») і Вадим Прокопенко («Одеса»/«Бруклін Нетс»).

Втім, розклади ще можуть сильно змінитися. Багато що залежатиме від того, як гравці покажуть себе підчас групового етапу (17-18 квітня). Ті вболівальники, які до оголошення карантину стежили за іграми Суперліги Парі-Матч, повинні добре знати, чого саме чекати від учасників турніру і зможуть вдало спрогнозувати чимало результатів.

Кожна група (всього їх чотири) сформована з трьох кіберспортсменів, двоє кращих вийдуть в плей-офф.1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, півфінал -25 квітня. Фінал і матчі за 3-е місце Сyber Суперліга Парі-Матч зіграють 28 квітня.