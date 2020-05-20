Організатори турніру ATP у Гамбургу під час паузи реконструюють арену

Тенісні змагання у Гамбургу (Німеччина), що мають статус турніру ATP-500, нинішнього сезону скасували через пандемію коронавірусу.

Під час вимушеної паузи організатори вирішили провести реконструкцію стадіону Rothenbaum. На кортах встановлюють нові зручні місця до сидіння, повідомляє пресслужба змагань у Twitter. "Реконструкція триває за розкладом. Ми вже замінили перші 2000 з 10 тисяч сидінь", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше турнір German Open проводився у травні і мав статус "мастерса". 2009 року змагання понизили у статусі. Тепер вониї проводяться після Вімблдона. Турніру понад 120 років. Переможцем цих змагань тричі ставав український тенісист Андрій Медведєв (у 1994, 1995, 1997 роках).

Нагадаємо, нинішнього року турнір у Гамбургу мав пройти у липні.

Фото: twitter.com/hamburgopen.