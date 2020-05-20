Бій Ломаченка з Лопесом відбудеться у вересені з глядачами або без - промоутер

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком відбудеться у США у вересні, навіть якщо його не вдасться провести з глядачами.

Про це у коментарі BoxingScene повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

За словами промоутера, усі сторони зацікавлені в цьому поєдинку, тому він сподівається провести бій у вересні.

"Ми хотіли почекати, щоб провести бій з живою аудиторією. Але зараз ясно, що кожен з них хоче боксувати один з одним, тому ми плануємо поєдинок на вересень, з аудиторією або без неї", - зазначив Арум.

Нагадаємо, що в березні бій Ломаченко – Лопес спочатку перенесли на 30 травня через пандемію коронавірусу, а потім відклали на невизначений термін

На кону – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіонах WBA, WBO і WBC, Лопес - титулом за версією IBF.