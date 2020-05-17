Бій Ломаченко – Лопес не скасували, його проведуть у США ще до вересня

За словами Боба Арума, бій пройде без глядачів.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заперечив слова чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса про те, що його бій з чемпіоном WBO, WBA, WBC Василем Ломаченком не відбудеться, повідомляє Ringside Reporter Live.

«Бій Ломаченко - Лопес не скасовано, ми хотіли б провести його якомога швидше. Ломаченко в Україні, ми зараз шукаємо варіанти, щоб він повернувся в США разом зі своїм батьком і рештою команди.

Я знаю, Лопес постійно дзвонить мені і каже, що вони готові. Ми не збираємося влаштовувати проміжні бої. Ми збираємося зробити бій в США, цілком можливо, що ми зробимо його без глядачів.

Ми організуємо поєдинок, сподіваюся, ми зробимо це до вересня, якщо ми зможемо привезти Ломаченка і його людей сюди», - сказав Арум.

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У березні бій Ломаченка і Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.