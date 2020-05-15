Як пандемія зірвала мегабій Ломаченка

Гонорари елітних боксерів скоротять в кілька разів.

Днями чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Теофімо Лопес розповів, що його бій з Василем Ломаченком не відбудеться. Мовляв, зараз Василь перебуває в Україні і через закриття кордонів не зможе повернутися в США. За інформацією Mixsport, основна причина – не закриття кордонів, а значне скорочення гонорарів боксерів.

Спочатку за бій з Лопесом Ломаченко мав отримати рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі. Але це було до пандемії коронавірусу. Зараз же ринок боксу змінився, і українець може розраховувати на суму, яка в чотири рази менше.

Такі зміни викликані кон'юнктурою ринку. Правами на бої Василя володіє американська компанія Top Rank, яка і виплачує гонорари Ломаченку. Головним джерелом доходів Top Rank є продаж телеправ на свої боксерські шоу. Партнер Top Rank – телевізійний гігант ESPN, який завдяки якісному контенту розвиває свою стрімінгову платформу ESPN+.

Контракт, підписаний в 2018 році, дозволив Top Rank генерувати більше прибутку і підвищити гонорари своїм бійцям. Але в останні місяці ситуація змінилася. ESPN не закуповує трансляції у Top Rank, бо спортивні шоу не проводяться. Контракт телепартнера з промоутерською компанію переглядається. І це безпосередньо впливає на гонорари боксерів.

До того ж промоутерські компанії в нинішніх умовах тимчасово позбавляються ще однієї значної статті доходів. Перші свої боксерські шоу після пандемії проводитимуть без глядачів. А продаж квитків на шоу була другою статтею доходів після продажу телеправ.

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Ці причини і визначили обвал гонорарів боксерів. В ідеалі – тимчасовий. Але чемпіону, який розраховував заробити 4,5 мільйона доларів за бій, психологічно важко прийняти, що тепер за цей же поєдинок він отримає 1,1 мільйон.

Днями навіть промоутер Ломаченка, 88-річний американець Боб Арум, розповів, що тепер боксерам доведеться змиритися зі значним скороченням гонорарів. Факт в тому, що найбільший гонорар в нинішніх умовах Василь може заробити в поєдинку з Лопесом. З рештою суперників він буде значно меншим.

Фото: mixsport.pro