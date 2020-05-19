У загальній групі "Шахтаря" сьогодні тренувалися всі, окрім Малишева
Сьогодні, 19 травня, у Святошино підопічні Луїша Каштру провели інтенсивну півторагодинну сесію. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".
"За винятком Максима Малишева, який продовжує курс реабілітації, в загальній групі займаються всі гравці", - йдеться в повідомленні.
Футболісти провели розминку, після чого виконали вправи на контроль м'яча, перебуваючи під пресингом, тактичну роботу, а завершили тренування двосторонкою на половині поля за участю трьох складів."Шахтар" продовжує підготовку до поновлення УПЛ / Фото: ФК "Шахтар"
Як повідомлялося, наразі клуби УПЛ готуються до поновлення чемпіонату, запланованого на 30 травня. Раніше в Українській асоціації футболу (УАФ) заявили, що матчі футбольних чемпіонатів країни гратимуть без глядачів, попередньо, до вересня.
Через пандемію коронавірусу чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги припинили у середині березня, До моменту паузи команди зіграли 23 тури.
Турнірне становище:
перша шістка: "Шахтар" - 59 очок, "Зоря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" - 26;
друга шістка: "Дніпро-1" - 28, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 21, "Ворскла" - 21, "Олімпік" - 19, "Карпати" - 14.
Фото: shakhtar.com