У загальній групі "Шахтаря" сьогодні тренувалися всі, окрім Малишева

Футболісти донецького клубу "Шахтар" продовжують підготовку до поновлення сезону УПЛ.

Сьогодні, 19 травня, у Святошино підопічні Луїша Каштру провели інтенсивну півторагодинну сесію. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"За винятком Максима Малишева, який продовжує курс реабілітації, в загальній групі займаються всі гравці", - йдеться в повідомленні.

Футболісти провели розминку, після чого виконали вправи на контроль м'яча, перебуваючи під пресингом, тактичну роботу, а завершили тренування двосторонкою на половині поля за участю трьох складів.

"Шахтар" продовжує підготовку до поновлення УПЛ / Фото: ФК "Шахтар"

Як повідомлялося, наразі клуби УПЛ готуються до поновлення чемпіонату, запланованого на 30 травня. Раніше в Українській асоціації футболу (УАФ) заявили, що матчі футбольних чемпіонатів країни гратимуть без глядачів, попередньо, до вересня.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги припинили у середині березня, До моменту паузи команди зіграли 23 тури.

Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок, "Зоря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" - 26;

друга шістка: "Дніпро-1" - 28, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 21, "Ворскла" - 21, "Олімпік" - 19, "Карпати" - 14.

Фото: shakhtar.com