Усі гравці "Львова" допущені до тренувань після тестування на коронавірус

Гравці та тренерський штаб футбольного клубу “Львів” пройшли обов’язкове тестування на коронавірусу інфекцію COVID-19.

За результатами тестування, усі здорові. Про це повідомляє пресслужба ПФК "Львів".

Після отримання результатів львівські футболісти приступили до повноцінних тренувань із дотриманням вимог УАФ.

Команда готується до першого матчу Favbet Ліги після поновлення чемпіонату, який запланований на 30 травня.

Раніше в Українській асоціації футболу (УАФ) заявили, що матчі футбольних чемпіонатів країни гратимуть без глядачів, попередньо, до вересня.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-ліги припинили у середині березня, До моменту паузи команди зіграли 23 тури.

Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" - 59 очок, "Зоря" - 46, "Динамо" - 46, "Десна" - 43, "Олександрія" - 40, "Колос" - 26;

друга шістка: "Дніпро-1" - 28, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 21, "Ворскла" - 21, "Олімпік" - 19, "Карпати" - 14.

Фото: pfclviv.com