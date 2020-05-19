"Інтер", "Баварія" і "Реал" проведуть турнір на підтримку медиків

Турнір на підтримку медиків під назвою "Кубок Солідарності - футбол для героїв" пройде 2021 року.

У ньому візьмуть участь європейські футбольні суперклуби - італійський "Інтер", німецька "Баварія" та іспанський "Реал", повідомляє офіційний сайт міланського "Інтера".

Поєдинок "Інтер" - "Баварія" пройде у Мілані, матч "Реал" - "Інтер" - у Мадриді, а гра "Баварія" - "Реал" відбудеться в Монако.

Розклад оголосять пізніше, коли клуби дізнаються свій точний графік, а фанатів допустять на трибуни.

Усі доходи від турніру організатори спрямують медичним установам в якості символу підтримки від об'єднаної Європи.

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