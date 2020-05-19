ФК "Барселона" продовжить грати на "Камп Ноу" після рестарту Ла Ліги

Усі четверо капітанів іспанского футбольного клубу "Барселона" не хочуть грати на стадіоні "Йоган Кройф" після відновлення сезону, який був припинений через пандемію коронавируса.

Ліонель Мессі, Серджіо Роберто, Серджіо Бускетс, Жерар Піке воліли б грати на майже 100-тисячному "Камп Ноу", а не на 6-тисячному "Йогані Кройфі", повідомляє видання Mundo Deportivo.

Керівництво "Барселони" підрахувало різницю у витратах при можливому проведенні матчів на цих аренах і прийшли до висновку, що вона незначна.

Словом, після відновлення сезону "Барселона" гратиме матчі іспанської Ла Ліги за порожніх трибун на "Камп Ноу".

На фото: mundodeportivo.com: лідер "Барселони" Ліонель Мессі.