Харатін: Треба прогресувати, аби Шевченко знову запросив до збірної

Харатін: Треба прогресувати, аби Шевченко знову запросив до збірної

Укрінформ
Футбольний хавбек угорського "Ференцвароша" Ігор Харатін, якого Андрій Шевченко запрошував на березневий збір головної команди України, поділився враженнями від тренувань після карантину.

Крім того, гравець зазначив, що з дитинства мріяв грать у синьо-жовтій футболці національної збірної, повдіомляє пресслужба УАФ.

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"Ференцварош" вже тренується загальною групою. На тренуваннях не дуже важко, оскільки під час карантину ми тримали себе в тонусі. Тому, я думаю, до першої офіційної гри підійдемо в непоганій формі. Нещодавно ми зіграли два контрольні матчі за один день. Наші поєдинки в чемпіонаті Угорщини відновляться 23 травня... Я був радий, коли отримав запрошення від національної збірної України взяти участь у тренувальному зборі, який, на жаль, було скасовано через пандемію коронавірусу. Мені треба прогресувати в кожному матчі. Тільки так можна буде потрапити до головної команди країни. Я з дитинства мріяв грати у синьо-жовтій футболці національної збірної", - сказав Харатін.

Фото: uaf.ua. 

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