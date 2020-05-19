Харатін: Треба прогресувати, аби Шевченко знову запросив до збірної
Крім того, гравець зазначив, що з дитинства мріяв грать у синьо-жовтій футболці національної збірної, повдіомляє пресслужба УАФ.
"Ференцварош" вже тренується загальною групою. На тренуваннях не дуже важко, оскільки під час карантину ми тримали себе в тонусі. Тому, я думаю, до першої офіційної гри підійдемо в непоганій формі. Нещодавно ми зіграли два контрольні матчі за один день. Наші поєдинки в чемпіонаті Угорщини відновляться 23 травня... Я був радий, коли отримав запрошення від національної збірної України взяти участь у тренувальному зборі, який, на жаль, було скасовано через пандемію коронавірусу. Мені треба прогресувати в кожному матчі. Тільки так можна буде потрапити до головної команди країни. Я з дитинства мріяв грати у синьо-жовтій футболці національної збірної", - сказав Харатін.
Фото: uaf.ua.