Матчі Кубка України з футболу серед жінок перенесли на осінь

Відділ жіночого футболу Української асоціації футболу (УАФ) інформує, що поєдинки розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону-2019/2020, що залишилися, перенесено на осінню частину 2020 року з умовою подальшого моніторингу ситуації в Україні.

Як повідомляє пресслужба УАФ, рішення про конкретні дати чи скасування цього заходу будуть ухвалювати відповідні органи УАФ (комітет жіночого футболу, виконком). Читайте також: Перший ЧС з футболу серед жінок за участю 32 команд відбудеться не в Європі Кубок України серед жіночих команд. 1/4 фіналу: "Восход" (Стара Маячка) - "Пантери" (Умань) "Житлобуд-1" (Харків) - "Маріуполь" (Маріуполь) "Єдність" (Плиски) - "Ятрань" (Берестівець) "Житлобуд-2" (Харків) - "Ладомир" (Володимир-Волинський).