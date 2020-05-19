Матчі Кубка України з футболу серед жінок перенесли на осінь
Укрінформ
Відділ жіночого футболу Української асоціації футболу (УАФ) інформує, що поєдинки розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону-2019/2020, що залишилися, перенесено на осінню частину 2020 року з умовою подальшого моніторингу ситуації в Україні.
Як повідомляє пресслужба УАФ, рішення про конкретні дати чи скасування цього заходу будуть ухвалювати відповідні органи УАФ (комітет жіночого футболу, виконком).
Кубок України серед жіночих команд. 1/4 фіналу:
"Восход" (Стара Маячка) - "Пантери" (Умань)
"Житлобуд-1" (Харків) - "Маріуполь" (Маріуполь)
"Єдність" (Плиски) - "Ятрань" (Берестівець)
"Житлобуд-2" (Харків) - "Ладомир" (Володимир-Волинський).