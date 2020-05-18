Футбольний чемпіонат Італії не повернеться 13 червня
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав указ, в якому до 14 червня забороняються спортивні змагання всіх видів і дисциплін в громадських або приватних місцях. Указ унеможливлює поновлення футбольного чемпіонату Італії (Серія А) 13 червня, як планувалося раніше, повідомляє sportmediaset.
Передбачається, що дати заборони можуть переглянути, якщо зміниться динаміка пандемії коронавірусу в країні. Якщо ситуація збережеться, футбольний чемпіонат відновлять не раніше 20 червня.
Також уповільнює процес рестарту матчів відсутність затвердженого медичного протоколу групових тренувань. Італійські клуби не погодилися з деякими пунктами документа і представили в Міністерство спорту оновлений варіант. Новий протокол все ще перебуває на розгляді Науково-технічного комітету.
Нагадаємо, чемпіонат Італії призупинили на початку березня. Лідирує в Серії А «Ювентус», який на одне очко випереджає «Лаціо».
Фото: twitter.com