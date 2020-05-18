Українські шахісти перемогли росіян у найбільшому поєдинку Live Chess в історії

Українські шахісти перемогли команду Росії у фіналі Світової ліги онлайн-шахів Live Chess із розгромним рахунком.

Найбільший Live Chess-поєдинок в історії завершився перемогою команди України в усіх трьох видах програми - 808:396, 942:506, 650.5:493.5. Про це повідомляється на сторінці "Українські шахи" у Facebook.

"Україна розгромила Росію і стала чемпіоном. Щойно на платформі Chess.com завершився історичний матч між Team Ukraine та Team Russia - це був суперфінал Світової Ліги і найбільший Live Chess поєдинок в історії. Україна розгромно перемогла в усіх трьох видах програми. Рахунок, як кажуть, на табло", - йдеться в повідомленні.

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У суперфіналі 5 сезону Світової ліги шахів Chess.com команди України та Росії зіграли три матчі: куля (1 + 1), бліц (5 + 2) та рапід (10 + 2).