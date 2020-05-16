Tennis Europe має намір перенести чемпіонат Європи на вересень

Слідом за Асоціацією тенісистів-професіоналів (ATP), Жіночою тенісною асоціацією (WTA) і Міжнародною федерацією тенісу (ITF) Європейська тенісна асоціація (Tennis Europe) також перенесла відновлення сезону на початок серпня.

Таким чином, європейська першість в трьох вікових категоріях, запланована на кінець липня, в строк не відбудеться, інформує БТУ.

Європейська асоціація вже веде переговори з організаторами змагань (Чехією, Росією і Швейцарією), щоб провести заходи у вересні.

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У зв'язку із закритими кордонами або обмеженнями в пересуваннями, Tennis Europe рекомендує країнам-членам проводити на своїй території національні турніри для юніорів.

Фото: tenniseurope.org.